Grotte delle Meraviglie, a Zogno è tutto pronto

Scoperte nel 1932 da Ermenegildo Zanchi, che vi si calò con le corde delle campane della parrocchia, vennero aperte al pubblico nel 1939 dopo un lungo lavoro di scavo e allestimento. «Zanchi fu un pioniere della speleologia - ricorda Pesenti - e il suo sogno era rendere accessibile a tutti questo spettacolo della natura. Oggi possiamo dire che la sua visione si è realizzata». Dopo una lunga pausa seguita alla scomparsa del fondatore, il sito è stato riaperto definitivamente nel 2003 e oggi è gestito proprio dal Gruppo Speleologico Grotte delle Meraviglie. L’attività si è intensificata nel tempo: le grotte sono oggi meta di scolaresche, ricercatori, escursionisti e appassionati di geologia. Il complesso carsico, scavato nella formazione del «Calcare di Zù», è un laboratorio a cielo aperto per lo studio dei fenomeni geologici e speleologici. Il percorso si snoda attraverso una serie di gallerie e sale ricche di concrezioni calcaree: stalattiti, stalagmiti e colonne che si incontrano in composizioni suggestive. La zona più spettacolare è il Salone dell’Aquila, una grande sala dalla volta altissima decorata da formazioni che ricordano meduse, aquile e cascate pietrificate. «Ogni volta che entriamo - racconta Pesenti - scopriamo qualcosa di nuovo, un dettaglio, una luce diversa, un’emozione che si rinnova».

Il sito è visitabile anche in date extra per gruppi e scuole, previo accordo. Per informazioni e prenotazioni è attivo il sito ufficiale www.grottedellemeraviglie.com, oppure si può contattare direttamente il numero 366.4541598 o scrivere a [email protected]. L’accesso è consentito solo con abbigliamento adeguato e scarpe antiscivolo, data la natura del percorso. Con l’avvio della stagione 2025, le Grotte delle Meraviglie vogliono così confermarsi una delle attrazioni di punta dell’estate brembana, capaci di coniugare bellezza naturale, storia e divulgazione scientifica. Un luogo che ogni anno, come ricorda Pesenti, «sa ancora stupire, come se fosse la prima volta».