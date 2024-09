Il Brembo e il Serio in piena, notte di allerta. Frana a Gorno, isolata la frazione di Chignolo d’Oneta - Foto e video

Allerta in Valle Brembana per la piena del Brembo, che si è rapidamente ingrossato nella tarda serata del 26 settembre fino a raggiungere livelli di guardia a San Giovanni Bianco e a San Pellegrino. Cento i millimetri di pioggia scesi durante la giornata in valle (dati del Centro meteo lombardo) che sono andati a ingrossare la portata del fiume arrivato in alcuni punti a livello strada.

Nella tarda serata del 26 settembre l’acqua ha lambito la strada comunale di via Arlecchino a San Giovanni Bianco. L’amministrazione comunale di San Pellegrino ha monitorato la situazione nella notte: le strade nella mattinata di venerdì 27 settembre risultano percorribili e non ci sono segnalazioni di allagamenti.

Il Brembo in piena

I Vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi: a Piazza Brembana sono intervenuti per allagamenti in alcuni box e nelle cantine.

Garage allagati a Piazza Brembana

La situazione in Val Seriana

Anche in Valle Seriana il fiume Serio si è ingrossato nella notte e ha destato non poche preoccupazioni. Sempre nella notte del 26 settembre si è registrata una frana di fango e detriti a Gorno, lungo la strada per Chignolo d’Oneta, rendendo impossibile il transito.

Fiume Serio in piena all’imbocco del ponte che porta alla zona industriale del Ramello a Ponte Nossa

(Foto di Federico Cominelli) La frazione risulta al momento isolata. In mattinata sono già iniziate le operazioni per rimuovere il materiale, grazie a una ditta del posto. Il sindaco Giampiero Calegari, accorso ieri notte per monitorare la situazione è rimasto isolato dalla frana e ha passato la notte in auto.