Il navigatore stradale sbaglia... bus e camion bloccati a Stabello

Fare la comoda e nuova variante in galleria di Zogno? Quattro chilometri senza semafori e stop (se non qualche rallentamento di mezzi pesanti)? Beh, Google Maps dice di no. Segnalerebbe agli automobilisti, anche ai camionisti e agli autisti degli autobus, che - per superare l’abitato di Zogno arrivando da Villa d’Almè - è meglio fare la strada comunale che passa da Stabello, sul versante sinistro del capoluogo brembano (non, quindi l’ex statale di via Locatelli, comunque adeguata al traffico pesante). Una strada, quella che passa per Stabello, però, piena di curve e stretta in diversi punti, con un passaggio (un andito) con altezza massima di 2,70 metri e larghezza di 2,50. Insomma, un’auto ci passa a malapena, figuriamoci un autobus o un camion.

Sta di fatto che dall’inizio di questa settimana uno dei navigatori più utilizzati al mondo «spedisce» gli automobilisti che non conoscono le strade della valle proprio sulla via di Stabello, alcuni chilometri che poi terminano - sempre dopo tratti molto stretti e curve a gomito, all’altezza del ponte Vecchio di Zogno, altro punto impossibile da utilizzare per un autobus.