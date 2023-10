Il record di Geko: 600 km in canoa dal Monviso lungo tutto il fiume Po

Lunedì scorso era in vetta al Monviso, alle 4,30 di mattina., dove nasce il grande fiume. Martedì l’imbarco a 44 chilometri più sotto, a Villafranca Piemontese, «il primo punto dove è possibile mettere la canoa in acqua - dice Alessandro, conosciuto come Geko - perché prima è molto difficile». Qui, dunque, è iniziata la maxi pagaiata di 313 chilometri, tra disavventure varie, bivacchi di fortuna, consigli di qualche «locale», sbarramenti e divieti da superare. La sera alle 19,15 è già a Torino, oltre Moncalieri. Qui la prima sorpresa: dalla diga di San Mauro Torinese il divieto di navigazione per 98 chilometri. «Ormai ero lì - dice - . Nessuno ha saputo dirmi il perché del divieto. E qualche locale mi ha poi detto che si poteva continuare senza particolari problemi. Così ho proseguito».