Cronaca / Valle Brembana
Lunedì 11 Agosto 2025

In centinaia a Piazza Brembana per l’ultimo saluto a Federica Balestra

IL FUNERALE. L’abbraccio alla famiglia di tutta la comunità. Sulla bara le magliette di gara del Centro Pallavolo 27.

Melissa Braka
Melissa Braka

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’ultimo saluto a Federica Balestra
L’ultimo saluto a Federica Balestra

Piazza Brembana

«Hai giocato tante partite, sicuramente quella della vita l’hai vinta». Con queste parole, don Andrea Mazzoleni ha concluso l’omelia durante il funerale di Federica Balestra, celebrato lunedì 11 agosto a Piazza Brembana.

Vuoto profondo nella comunità

Centinaia di persone si sono strette attorno alla famiglia per l’ultimo saluto alla 44enne scomparsa sabato 9 agosto, a meno di un anno dalla scoperta della malattia che l’ha portata via. Ad accompagnare il feretro dalla struttura «Don Palla» – dove Federica era ospite nelle ultime settimane e dove si è spenta – c’erano gli stendardi delle associazioni locali, insieme agli atleti, alle atlete e allo staff del Centro Pallavolo 27 della Valle Brembana. È la società nella quale Federica ha militato per anni: prima come giocatrice, poi come collaboratrice e infine come dirigente. Sulla bara sono state posate le magliette di gara della squadra.

Originaria di Valnegra, Federica lavorava in banca a Piazza Brembana e viveva a San Giovanni Bianco. Lascia un vuoto profondo nella comunità, nel mondo dello sport e tra tutti coloro che l’hanno conosciuta. Dopo l’ultimo saluto sul sagrato, la salma è stata accompagnata al cimitero di Valnegra, dove ora riposa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Brembana
San Giovanni Bianco
Valnegra
Storie, Curiosità
Società
Funerali
Religioni, Fedi
Salute
Ricerca medica
Federica Balestra
Melissa Braka
Andrea Mazzoleni