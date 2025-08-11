In centinaia a Piazza Brembana per l’ultimo saluto a Federica Balestra

Vuoto profondo nella comunità

Centinaia di persone si sono strette attorno alla famiglia per l’ultimo saluto alla 44enne scomparsa sabato 9 agosto, a meno di un anno dalla scoperta della malattia che l’ha portata via. Ad accompagnare il feretro dalla struttura «Don Palla» – dove Federica era ospite nelle ultime settimane e dove si è spenta – c’erano gli stendardi delle associazioni locali, insieme agli atleti, alle atlete e allo staff del Centro Pallavolo 27 della Valle Brembana. È la società nella quale Federica ha militato per anni: prima come giocatrice, poi come collaboratrice e infine come dirigente. Sulla bara sono state posate le magliette di gara della squadra.