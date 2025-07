In mille sopra Valtorta per il festival di musica techno, soccorsi in due

Non è la Street Parade di Zurigo o il Tomorrowland, ma anche la Valle Brembana da un paio di anni ha il «suo» festival di musica techno. A organizzarlo, dallo scorso anno, è il collettivo bresciano Psy Brixia, che tra sabato 19 e la mattinata di domenica 20 luglio ha riportato nel piazzale del rifugio Trifoglio, a Ceresola di Valtorta l’evento «Beat of the mountain». Due palchi, decine di dj arrivati anche dall’estero per esibirsi di fronte a un pubblico di un migliaio di persone: tanti italiani, arrivati da diverse regioni, ma anche tanti stranieri, che si sono organizzati con anticipo per trascorrere la due giorni nel piccolo paesino dell’alta Valle e campeggiando al rifugio a quota 1340.

«Un migliaio di partecipanti»

«Tutto autorizzato», come conferma anche il sindaco Antonio Regazzoni, con due ambulanze presenti in loco per assicurare un tempestivo intervento in caso di necessità. E l’aiuto dei soccorritori è servito specialmente in due casi: intorno alle 22 di sabato 19 luglio un 18enne e un 45enne sono stati portati in ospedale per accertamenti per un’ulcera allo stomaco e per aver esagerato con l’alcol, mentre poco prima delle 3 di domenica 20 è intervenuto anche l’elisoccorso di Sondrio, che ha portato al Papa Giovanni XXIII un 27enne. Dopo aver scavalcato una recinzione, è caduto nel bosco e si è ferito. Non grave, è stato dimesso ed è tornato a casa. A parte questi due interventi, il festival «Beat the mountain» si è chiuso con un bilancio positivo. «È andato molto bene – fanno sapere gli organizzatori –, abbiamo avuto un migliaio di partecipanti anche provenienti dall’estero. E abbiamo installato strutture artistiche con proiezioni. Il rifugio si è occupato di servire cibo per l’intera durata, mentre avevamo installato anche delle zone relax».