«In questo luogo è obbligatorio baciarsi», il singolare cartello a Blello

Il cartello è spuntato nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre, sopra la panchina rossa contro la violenza sulle donne. A volerlo e a installarlo, nel parco giochi comunale vicino alla chiesa, il sindaco di Blello, Luigi Mazzucotelli. «Nessun motivo strano - dice il primo cittadino -. Avevo visto un cartello simile in Puglia. E mi sono chiesto, perché anche non a Blello?».

Detto, fatto. Il tempo di ordinare il «pezzo», ovvero il disegno del singolare cartello e installarlo in un luogo di tranquillità e gioco, come il parco immerso nel verde di Blello. «Abbiamo bisogno di messaggi positivi e di amore, non solo di divieti - continua Mazzucotelli -. E anche Blello, il più piccolo Comune della Bergamasca vuole fare la sua parte. Genitori e coppie, giovani e meno giovani, saranno i benvenuti. Vogliamo strappare loro un sorriso... e un bacio».