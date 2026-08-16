Incidente all’imbocco della variante di Zogno, grave ciclista 44enne

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, in attesa dell’elisoccorso, che ha poi trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso. La variante è stata chiusa per permettere i rilievi della polizia stradale, con i carabinieri intervenuti per regolare la viabilità. Qualche disagio alla circolazione per chi viaggia in direzione dell’Alta Val Brembana, a causa della chiusura della variante: il traffico viene deviato verso l’abitato di Zogno.