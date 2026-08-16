Incidente all’imbocco della variante di Zogno, grave ciclista 44enne
I SOCCORSI . Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe scontrato con un camion. Chiusa la galleria.Lettura meno di un minuto.
Zogno
Incidente nella mattinata di domenica 16 agosto a Zogno, all’ingresso a valle della variante, poco distante dal confine con Sedrina. Ad avere la peggio un ciclista 44enne, trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo lo scontro con un camion.
Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, in attesa dell’elisoccorso, che ha poi trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso. La variante è stata chiusa per permettere i rilievi della polizia stradale, con i carabinieri intervenuti per regolare la viabilità. Qualche disagio alla circolazione per chi viaggia in direzione dell’Alta Val Brembana, a causa della chiusura della variante: il traffico viene deviato verso l’abitato di Zogno.
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