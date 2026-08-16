Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana Domenica 16 Agosto 2026

Incidente all’imbocco della variante di Zogno, grave ciclista 44enne

I SOCCORSI . Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe scontrato con un camion. Chiusa la galleria.

Lettura meno di un minuto.
Silvia Salvi
Silvia Salvi Collaboratore
Incidente all’imbocco della variante di Zogno, grave ciclista 44enne

Zogno

Incidente nella mattinata di domenica 16 agosto a Zogno, all’ingresso a valle della variante, poco distante dal confine con Sedrina. Ad avere la peggio un ciclista 44enne, trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo lo scontro con un camion.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, in attesa dell’elisoccorso, che ha poi trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso. La variante è stata chiusa per permettere i rilievi della polizia stradale, con i carabinieri intervenuti per regolare la viabilità. Qualche disagio alla circolazione per chi viaggia in direzione dell’Alta Val Brembana, a causa della chiusura della variante: il traffico viene deviato verso l’abitato di Zogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zogno
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Tempo libero
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti