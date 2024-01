La bufera di neve blocca il carro funebre, salvo in motoslitta

Indirizzato dal navigatore

L’uomo, alla guida del carro funebre, avrebbe dovuto portare una salma a Milano, dove lo attendevano alle 14. Partito da Colico, nell’alto lago di Como, il navigatore lo ha indirizzato verso Fusine e da qui lungo la strada, di diversi chilometri, che sale verso il rifugio e poi al valico di 2.061 metri. Una strada, per buona parte sterrata, che dal 30 novembre scorso - come tutti gli inverni - è chiusa al transito per neve. Secondo quanto poi raccontato ai primi soccorritori, avrebbe preso la strada del Dordona per riuscire poi a passare a Piazza Brembana e salutare i genitori. Ma da alcune ore nevicava e la strada, di fatto, era diventata impraticabile. Bloccato nella neve e in mezzo alle montagne (peraltro vestito in divisa leggera da cerimonia), ha dovuto lasciare il carro funebre - con la salma - lungo la strada. E anziché tornare indietro si è incamminato verso il passo. Dopo aver percorso a piedi almeno una decina di chilometri e in mezzo alla bufera di neve, ha raggiunto il rifugio dove è riuscito a prendere il segnale del telefono e a chiamare i soccorsi.