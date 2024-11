La commemorazione a 80 anni dell’eccidio di Cornalba

Nella mattinata di domenica 24 novembre, a 80 anni dall’eccidio di Cornalba, istituzioni e cittadini hanno reso omaggio ai 15 partigiani della Brigata «24 maggio» di Giustizia e Libertà, uccisi nel corso dei rastrellamenti svolti tra il 25 novembre il 1° dicembre del 1944.

La commemorazione dell’Anpi provinciale - con il patrocinio dei comuni di Cornalba e Serina - ha preso il via dalle lapidi dei caduti di Zogno, Endenna, Ambria, Algua e Rosolo. Il corteo si è poi spostato al cimitero di Serina e, infine, a quello di Cornalba.

«Pace, libertà e democrazia da difendere ogni giorno»

Al termine della messa, celebrata da don Vittorio Rossi con monsignor Goffredo Zanchi, i discorsi delle tante autorità presenti. A partire da Elena Carnevali, sindaca di Bergamo: «Quando spesso si cerca di cancellare la memoria in nome di una presunta pacificazione universale si rischia di azzerare il passato, dimenticando le ingiustizie e le atrocità del fascismo. Perché una comunità consapevole del proprio passato possa costruire il futuro, non può rimanere indifferente di fronte alle discriminazioni, alle violenze che persistono in forme diverse o di fronte agli orrori delle guerre. Dobbiamo ricordare che pace, libertà, democrazia, che spesso diamo per acquisiti, richiedono di essere tutelate e difese ogni giorno».

«Essere qui oggi - prosegue la sindaca - nel cuore delle montagne, in questi luoghi di sacrificio, non è un gesto simbolico, ma è un impegno: un impegno a costruire un futuro che renda onore a chi ha dato tutto per difenderlo e a trarre la forza non solo della memoria, ma anche nella determinazione di essere un Paese solidale, unito e coeso nella difesa dei principi di libertà, di giustizia e di democrazia».

«Tornare a Cornalba vuol dire ancora una volta provare ad affermare che la memoria è ciò che si costruisce nel contesto e nel tempo» Mauro Magistrati, presidente di Anpi Bergamo, sottolinea come quella di Cornalba sia «la più antica e consolidata di tutte le manifestazioni partigiane della provincia di Bergamo, basti pensare che la prima commemorazione avvenne durante la guerra, il 1° aprile 1945. Tornare a Cornalba vuol dire ancora una volta provare ad affermare che la memoria è ciò che si costruisce nel contesto e nel tempo, noi oggi vogliamo provare a costruire una memoria nuova, rinnovata, con linguaggi diversi, che sappiano costruire legami con le nuove generazioni».

«Un grazie ai volontari»