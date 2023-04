La montagna era la sua grande passione. «Marcella era sempre disponibile e di gran cuore»

Donna solare, di gran cuore, grande appassionata di montagna: così era Marcella Carubia, la 49enne che martedì 4 aprile ha perso la vita sul Pizzo del Diavolo di Tenda. Classe 1973, Marcella abitava a Onore con la famiglia, il marito Giuseppe Verzeroli e i due figli ventenni Nikolas e Michael. A Clusone, dove è cresciuta e dove era conosciuta, Marcella Carubia lascia nel dolore i genitori, una sorella e un fratello. La tragica notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nel tardo pomeriggio nel piccolo borgo di Onore dove tutti si conoscono. « La scomparsa di Marcella è una tragedia per la nostra piccola comunità – ha detto il sindaco di Onore Michele Schiavi –, esprimiamo le nostre condoglianze, come amministrazione, e in questo momento doloroso siamo vicini alla famiglia e in particolare al marito e ai due figli».