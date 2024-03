«Chiediamo che germogli sempre di più, che cresca sempre di più in noi l’amore per il Signore. Attraverso questa Spina noi vediamo il suo amore e la sua accoglienza del dolore per il bene di tutti. La Spina è un grande dono ma che ci rimanda all’Eucarestia».

Una processione particolarmente sentita, che arrivava dopo quella sotto la pioggia dello scorso anno e quelle in solitaria del prevosto don Diego Ongaro per le restrizioni Covid. Decine di crocifissi, stendardi, la banda musicale, e i botti ad accompagnare il corteo. Quindi il grande crocifisso in legno alto quattro metri portato dai trentatreenni , mentre le coetanee poratavano i segni della Passione (chiodi, dadi, la corona).

«Perché la Spina non fiorisce tutti gli anni? - si è domandato don Salvi -. Perché Gesù vuole che facciamo fiorire la nostra vita. E ogni tanto ce l’ho ricorda lui, con un segno. Abbiamo tanti aspetti aridi della nostra vita, ma che possono rifiorire». Dopo la chiusura dei festeggiamenti di ieri, l’appuntamento è ora per il 27 marzo, quando, nell’anniversario della fioritura del 2016, alla sera, sarà celebrata una Messa e il tabernacolo che custodisce la reliquia, sarà nuovamente chiuso. Dal 2016 era rimasto aperto, in particolare per accogliere i tanti pellegrinaggi. Tornerà ad essere chiuso, come da tradizione, e riaperto solo in occasioni di grandi festività o per chiedere Grazie.