Le piante soffocate dal bostrico diventano sculture di animali: l’idea di Carona

L’amministrazione comunale di Carona ha avviato il progetto di recupero delle piante colpite dal bostrico per trasformarle in opere d’arte. «Dalla parte del laghetto dove c’è la partenza del sentiero che sale ai laghi Gemelli – dichiara Simona Rossi, vicesindaco di Carona – ci sono parecchie piante bostricate: alcune si trovano sul lungo lago, mentre altre sono sulla stradina della pista da fondo. Dovevamo per forza tagliarle, ma abbiamo pensato che sarebbe stato bello utilizzarle per crearne delle sculture ed abbellire così ulteriormente il nostro bellissimo paese e paesaggio». Le piante uccise dal bostrico quindi sono state abbattute, così da recuperarne la parte basale e trasformarla in pezzi d’arte lignea: in questo caso sculture raffiguranti gli animali del bosco .