Lenna, via ai lavori per il Centro soccorso. Sarà pronto entro il prossimo anno

Una nuova ambulanza per la Croce Rossa italiana di San Pellegrino. E da oggi il via ufficialmente al cantiere per realizzare un Centro soccorso che sarà a servizio dell’alta Vale Brembana. Sabato pomeriggio 16 settembre, a Lenna, alla presenza delle autorità locali e del presidente provinciale della Cri, Maurizio Bonomi, è stata inaugurata la nuova ambulanza (la sesta della delegazione di San Pellegrino), finanziata anche dal Gruppo di azione locale della Valle Brembana (Gal).

Al debutto erano presenti, tra gli altri, il primo cittadino di Lenna, Pier Maria Rizzarda, alcuni sindaci della valle, il presidente della Comunità montana Val Brembana Fabio Bonzi e il consigliere regionale Jonathan Lobati. «Di solito sono le persone che ringraziano le istituzioni - ha detto Lobati - ma in questa occasione siamo a noi a dover ringraziarvi per le tante ore che mettete a disposizione della comunità». «La nostra valle soffre - ha detto il presidente comunitario Bonzi i - e l’arrivo di questa ambulanza, frutto di una collaborazione , è un grande aiuto a un territorio che è in difficoltà». La benedizione è stata impartita dal parroco don Andrea Mazzoleni.. Proprio la Croce Rossa di San Pellegrino, presente a Lenna dal 2009, troverà entro una decina di mesi, un nuova postazione nel Centro soccorso che sarà realizzato nell’area industriale di Lenna, poco distante dall’attuale posizione.

(Foto di L’inauguraziione dell’ambulanza di Lenna)

Il polo di emergenza urgenza

Sarà un Polo di emergenza - urgenza integrato alla elisuperficie posta vicino al santuario della Coltura, e a servizio dell’ospedale di San Giovanni Bianco. Un’opera importante resa possibile grazie ai 935mila euro arrivati tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il polo verrà realizzata dove adesso c’è un parcheggio in via dell’Industria, di fronte all’azienda Imex. Il progetto era stato presentato da Lenna (capofila) e San Giovanni Bianco e prevede la realizzazione di un centro soccorso. I lavori sono stati appaltati e inizieranno ufficialmente la prossima settimana. «Nell’arco di una decina di mesi - dice il sindaco Rizzarda - la postazione sarà pronta: i volontari avranno una sede tutta loro, le ambulanze un posto al coperto. E saranno a 300 metri dalla piazzola dell’elisoccorso».