L’hospice del «Don Palla» intitolato al dottor Rho. Calabresi alla cerimonia

È stato uno dei protagonisti della lunga storia della fondazione «Don Stefano Palla» di Piazza Brembana, la casa di riposo voluta dallo storico sindaco di Valtorta Piero Busi. Struttura che oggi, tra Rsa e reparto Alzheimer, accoglie 85 ospiti. Ora, a Gianuigi «Gigi» Rho, scomparso a 68 anni nel 2012, proprio la fondazione che è alla guida della struttura sanitaria, dedicherà l’hospice, operativo all’interno della casa di riposo dal novembre 2012. Gigi Rho, originario di Piazza Brembana, fu il primo direttore sanitario della fondazione e pioniere delle cure palliative in Valle Brembana, tanto che già nel 1987 se ne interessò, mentre nei primi anni 2000 ottenne la specializzazione in uno dei primi master organizzati in Italia dall’Università dell’Insubria (Varese). Rho aveva lasciato la valle per il servizio a favore dell’Africa, in Uganda, dove visse insieme alla moglie e ai quattro figli.