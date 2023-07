Mapello, incendio in una cascina: vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine, il distaccamento di Zogno e i Volontari di Gazzaniga sono intervenuti venerdì 21 luglio per un incendio in una cascina a Mapello, in via Gioacchino Rossini, in località Piana. L’allarme è scattato verso le 18. In corso d’accertamento le cause. I vigili del fuoco hanno avviato la bonifica dell’area compromessa.