Monte Menna, cinque ore per il recupero di una escursionista

Intervento complesso quello di domenica 6 ottobre per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Le squadre sono state allertate dalla centrale poco prima delle 12.30 per una escursionista precipitata nella zona delle creste di Menna, a una quota di 2250 metri. Si tratta del versante più ripido della montagna, che si trova nel territorio di Roncobello.

La donna è rimasta ferita cadendo: a dare l’allarme i compagni di escursione che hanno subito chiamato i soccorsi. Gli operatori sono partiti da Oltre il Colle dopo le 12: le operazioni di recupero sono andate avanti per tutta la giornata fino intorno alle 17 quando la donna è stata recuperata fortunatamente non in gravi condizioni. Ben cinque ore per un recupero alquanto complesso.