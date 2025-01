Nevicata sulle Orobie: «Buona riserva per la primavera»

Finalmente un po’ di neve, almeno alle quote alte delle Orobie. Buona per le piste da sci, ma soprattutto per compensare la carenza idrica che finora aveva caratterizzato la stagione, con possibili conseguenze sulle irrigazioni della prossima primavera. La prima perturbazione prevista ha portato soprattutto pioggia sotto i 1.400 metri, fiocchi, invece, più in alto.