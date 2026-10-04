Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana Domenica 04 Ottobre 2026

«Non si sarebbe potuto candidare». Sindaco di Valleve a rischio decadenza

IL CASO. Gianfranco Lazzarini era stato condannato nel 2016 per reati legati alla pubblica amministrazione. Ma è stato eletto per due mandati. La Prefettura scrive al Consiglio perché valuti la revoca dell’incarico.

Lettura 1 min.
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore
«Non si sarebbe potuto candidare». Sindaco di Valleve a rischio decadenza
Il municipio di Valleve: Lazzarini è alla guida dal 2020

Il sindaco di Valleve, Gianfranco Lazzarini, a seguito di una condanna diventata definitiva nel 2016 (anni in cui era sindaco), per reati legati alla pubblica amministrazione, non si sarebbe potuto candidare a nuove cariche pubbliche.

La piccola comunità dell’alta Valle Brembana, riconfermandolo nell’incarico, ne ha riconosciuto il grande impegno profuso per il paese

La segnalazione è arrivata nei giorni scorsi dalla Prefettura, per tramite del segretario comunale, al Consiglio comunale di Valleve. Consiglio che ora dovrà riunirsi e avviare un’istruttoria per capire se vi siano o meno le condizioni per cui il sindaco possa continuare nel suo incarico. Lazzarini - che sabato 3 ottobre non siamo riusciti a sentire per una replica-commento - è stato storico primo cittadino di Camerata Cornello per quattro mandati, più uno da vicesindaco. Anni, in particolare, durante i quali ha contribuito alla valorizzazione del Cornello dei Tasso e al museo della Storia postale.

Le elezioni a Valleve

Alle elezioni del 2019, ha però dovuto cedere il passo in Comune, sconfitto dalla lista guidata da Andrea Locatelli. Si è allora riproposto come amministratore di Valleve, Comune che era stato commissariato, vincendo le elezioni del 2020, alla guida dell’unica lista civica che si era presentata. Lo stesso primo cittadino è stato poi riconfermato alle elezioni amministrative dello scorso 25 maggio.

Un fulmine a ciel sereno

Da allora la piccola comunità dell’alta Valle Brembana, riconfermandolo nell’incarico, ne ha riconosciuto il grande impegno profuso per il paese, in particolare nel tentativo di ridare vita anche all’ex stazione sciistica di San Simone. La nota della Prefettura, comunicata al segretario e allo stesso sindaco, arriva quindi come un fulmine a ciel sereno, in pratica a dieci anni dalla sentenza che condannava Lazzarini. Anni durante i quali è stato sindaco e consigliere comunale di minoranza. Nei prossimi giorni i consiglieri comunali di Valleve saranno informati della segnalazione della Prefettura. Sarà poi il sindaco a dover convocare il Consiglio comunale. Che, a questo punto, dovrà capire se vi siano o meno le condizioni affinché Lazzarini possa continuare. Per esempio se sia stata chiesta da parte dello stesso una riabilitazione agli incarichi pubblici. Sulla questione, rimbalzata come un fulmine a ciel sereno anche in paese , vige per ora grande riserbo. In caso di revoca della nomina a sindaco, l’incarico andrebbe al vicesindaco, Stefano Locatelli, fino alla prossima data utile per le elezioni.

Sabato 3 ottobre non siamo riusciti a contattare né il sindaco Lazzarini né il segretario comunale Vincenzo De Filippis, per ulteriori dettagli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valleve
Camerata Cornello
Enti locali
Cariche pubbliche
governo
Elezioni
Politica
Andrea Locatelli
Stefano Locatelli
Vincenzo De Filippis
Gianfranco Lazzarini