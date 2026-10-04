«Non si sarebbe potuto candidare». Sindaco di Valleve a rischio decadenza

Il sindaco di Valleve, Gianfranco Lazzarini, a seguito di una condanna diventata definitiva nel 2016 (anni in cui era sindaco), per reati legati alla pubblica amministrazione, non si sarebbe potuto candidare a nuove cariche pubbliche.

La piccola comunità dell’alta Valle Brembana, riconfermandolo nell’incarico, ne ha riconosciuto il grande impegno profuso per il paese La segnalazione è arrivata nei giorni scorsi dalla Prefettura, per tramite del segretario comunale, al Consiglio comunale di Valleve. Consiglio che ora dovrà riunirsi e avviare un’istruttoria per capire se vi siano o meno le condizioni per cui il sindaco possa continuare nel suo incarico. Lazzarini - che sabato 3 ottobre non siamo riusciti a sentire per una replica-commento - è stato storico primo cittadino di Camerata Cornello per quattro mandati, più uno da vicesindaco. Anni, in particolare, durante i quali ha contribuito alla valorizzazione del Cornello dei Tasso e al museo della Storia postale.

Le elezioni a Valleve

Alle elezioni del 2019, ha però dovuto cedere il passo in Comune, sconfitto dalla lista guidata da Andrea Locatelli. Si è allora riproposto come amministratore di Valleve, Comune che era stato commissariato, vincendo le elezioni del 2020, alla guida dell’unica lista civica che si era presentata. Lo stesso primo cittadino è stato poi riconfermato alle elezioni amministrative dello scorso 25 maggio.

Un fulmine a ciel sereno

Da allora la piccola comunità dell’alta Valle Brembana, riconfermandolo nell’incarico, ne ha riconosciuto il grande impegno profuso per il paese, in particolare nel tentativo di ridare vita anche all’ex stazione sciistica di San Simone. La nota della Prefettura, comunicata al segretario e allo stesso sindaco, arriva quindi come un fulmine a ciel sereno, in pratica a dieci anni dalla sentenza che condannava Lazzarini. Anni durante i quali è stato sindaco e consigliere comunale di minoranza. Nei prossimi giorni i consiglieri comunali di Valleve saranno informati della segnalazione della Prefettura. Sarà poi il sindaco a dover convocare il Consiglio comunale. Che, a questo punto, dovrà capire se vi siano o meno le condizioni affinché Lazzarini possa continuare. Per esempio se sia stata chiesta da parte dello stesso una riabilitazione agli incarichi pubblici. Sulla questione, rimbalzata come un fulmine a ciel sereno anche in paese , vige per ora grande riserbo. In caso di revoca della nomina a sindaco, l’incarico andrebbe al vicesindaco, Stefano Locatelli, fino alla prossima data utile per le elezioni.