«Non troviamo più infermiere in Italia». E la casa di riposo va a prenderle in India

«Sogno di poter vivere qui, di portare qui la mia famiglia e i miei due figli di cinque e sette anni che sento in videochiamata tutti i giorni». Jini Zavier, 36 anni, è una delle sei infermiere indiane che da quasi un anno prestano servizio alla Casa di riposo «Don Stefano Palla» di Piazza Brembana. Arrivano tutte dal Kèrala, Stato dell’India meridionale. «Abbiamo cercato infermieri in Italia, ma senza successo – dice il presidente Michele Iagulli –. È stato proposto anche un corso di formazione per l’assistenza, ma non si è presentato nessuno. Ormai da noi non si trova più nessuno e questo sarà un problema sempre più importante nei prossimi anni».