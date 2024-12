Ora la neve è sufficiente, nel weekend dell’Immacolata si scia anche a Foppolo

«Proprio nella notte di mercoledì, grazie ad assenza di vento e temperature ideali - dice il direttore della stazione di Foppolo-Carona, Marco Calvetti - siamo riusciti a produrre la quantità di neve che, sabato mattina, ci consentirà di aprire anche la pista della Quarta Baita». La stazione resterà aperta sabato e domenica. Chiuderà poi in settimana per riaprire il 14 dicembre.

Si lavora in Val Carisole

Proseguono intanto i lavori nell’altra metà del comprensorio, in Val Carisole, che la società di gestione (Belmont-Foppolo) si è vista affidare dal Comune di Carona a fine ottobre. «Ma siamo riusciti ad avere a corrente elettrica l’8 novembre - dice ancora Calvetti - facendo corse e miracoli per aprire quanto prima. La seggiovia del Valgussera necessitava di revisione generale. La Leitner deve terminare la messa in servizio elettrica, quindi potremo chiedere il collaudo ministeriale dell’impianto. Domani (oggi per chi legge, ndr), invece, avremo il collaudo ordinario ministeriale della seggiovia Alpe Soliva (l’arroccamento da Carona). Abbiamo dato la priorità a queste due seggiovie per consentire, quanto prima possibile, il collegamento tra Carona e Foppolo. Da quando abbiamo in gestione anche la Val Carisole ci sono al lavoro ogni giorno 18-20 uomini».