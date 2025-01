Per cercare il cane disperso anche un «pet detective» in campo

È un «pet detective» e negli anni ha recuperato e salvato numerosi i animali in difficoltà. Il soccorritore Said Beid è intervenuto nella giornata di lunedì 20 gennaio sul monte di Zogno per le ricerche di Budino, il cane Jack Russell che martedì scorso si era allontanato da casa per infilarsi in una labirintica tana di un tasso e far perdere le sue tracce.