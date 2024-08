Perdono l’orientamento, difficoltose le comunicazioni con i soccorsi. Salvi in serata

Intervento martedì 27 agosto per due persone che avevano perso l’orientamento a Cornalba. La segnalazione al Soccorso alpino della Stazione di Oltre il Colle della VI Delegazione Orobica, è arrivata nel pomeriggio.

Le comunicazioni sono risultate difficoltose ma è stato possibile risalire alle coordinate dei due dispersi e quindi indirizzare le ricerche. Sono partiti subito due tecnici Cnsas con la moto, per risalire una mulattiera che conduce a un posto molto impervio. Nel frattempo sono partiti altri tecnici - sette in totale quelli impegnati - mentre altri erano pronti a intervenire in caso di necessità.