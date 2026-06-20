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Cronaca / Valle Brembana Sabato 20 Giugno 2026

Precipita dal monte Pegherolo, recuperato dall’elisoccorso in un ghiaione

L’INFORTUNIO. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 10,30 di sabato 20 giugno dal territorio di Valleve. Il ferito, un uomo di 56 anni, non sarebbe in pericolo di vita.

Lettura 1 min.
Chiara Balducchi
Chiara Balducchi Redattore

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Precipita dal monte Pegherolo, recuperato dall’elisoccorso in un ghiaione
Il ferito è stato individuato e recuperato dall’elisoccorso.

Valleve

Sembra che si trovasse lungo uno dei percorsi che salgono verso la cima del monte Pegherolo, 2369 metri di quota in territorio di Valleve, in Valle Brembana, per creare una traccia della via di accesso che stava percorrendo quando qualcosa è andato storto ed è precipitato in un ghiaione.

La chiamata ai soccorsi e il recupero

Attimi di apprensione nella mattinata di sabato 20 giugno sulle montagne di Valleve. A restare ferito dopo l’infortunio in quota è stato un 56enne, recuperato dall’equipaggio dell’elisoccorso di Sondrio.

L’elisoccorso è riuscito a individuarlo: l’equipaggio si è calato nel ghiaione e il ferito è stato verricellato a bordo.

Pronti in piazzola anche i tecnici del Cnsas, il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Ma il 118 è riuscito a individuare il ferito, calarsi nel ghiaione e a issarlo sull’elicottero dopo aver verricellato il 56enne.

Condizioni serie, ma non in pericolo

Le sue condizioni, che inizialmente erano parse molto gravi – tanto che la chiamata al 112, numero unico delle emergenze, era scattata in codice rosso, quindi con la massima gravità –, si sono rivelate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. È infatti stato trasportato in Pronto soccorso in codice giallo per le cure del caso.

Da chiarire la dinamica dell’infortunio

Degli accertamenti e di ricostruire la dinamica dell’infortunio sul Pegherolo, montagna in prevalenza rocciosa e contornata da sassaie che possono renderne le vie d’accesso sdrucciolevoli, si occuperanno i carabinieri della Compagnia di Zogno. Dalle prime informazioni sembra che il 56enne si trovasse lungo una via di accesso al monte per creare una traccia del percorso.

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