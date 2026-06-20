Precipita dal monte Pegherolo, recuperato dall’elisoccorso in un ghiaione

Sembra che si trovasse lungo uno dei percorsi che salgono verso la cima del monte Pegherolo, 2369 metri di quota in territorio di Valleve, in Valle Brembana, per creare una traccia della via di accesso che stava percorrendo quando qualcosa è andato storto ed è precipitato in un ghiaione.

La chiamata ai soccorsi e il recupero

Attimi di apprensione nella mattinata di sabato 20 giugno sulle montagne di Valleve. A restare ferito dopo l’infortunio in quota è stato un 56enne, recuperato dall’equipaggio dell’elisoccorso di Sondrio.

L’elisoccorso è riuscito a individuarlo: l’equipaggio si è calato nel ghiaione e il ferito è stato verricellato a bordo. Pronti in piazzola anche i tecnici del Cnsas, il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Ma il 118 è riuscito a individuare il ferito, calarsi nel ghiaione e a issarlo sull’elicottero dopo aver verricellato il 56enne.

Condizioni serie, ma non in pericolo

Le sue condizioni, che inizialmente erano parse molto gravi – tanto che la chiamata al 112, numero unico delle emergenze, era scattata in codice rosso, quindi con la massima gravità –, si sono rivelate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. È infatti stato trasportato in Pronto soccorso in codice giallo per le cure del caso.

Da chiarire la dinamica dell’infortunio