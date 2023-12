Presidio per comunità e territorio: un grazie alla Protezione civile

Un segno di riconoscenza a chi si adopera per la sicurezza della comunità con attività di prevenzione e pronto intervento. Con questa intenzione si è tenuta nei giorni scorsi a Piazza Brembana, l’annuale Giornata del ringraziamento del Volontariato di protezione civile. La 13esima edizione della manifestazione è stata organizzata dalla Provincia di Bergamo, insieme alla Comunità montana Valle Brembana e con la collaborazione del Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione civile. Un’occasione collettiva per tributare un ringraziamento a tutte le persone che scelgono di formarsi per essere d’aiuto alla comunità, rivestendo un ruolo fondamentale per la loro capacità nell’assistere e prestare cura, in momenti di emergenza, al territorio e alla popolazione. Una dedizione mostrata in tante occasioni, come di recente durante gli interventi in Emilia Romagna e Toscana.