Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 23 Gennaio 2026
Prima neve sulle valli bergamasche: fiocchi deboli ma costanti nel weekend - Video
METEO. Dopo le 16 primi fiocchi di neve sulle nostre montagne e nel weekend anche sopra i 600-800 metri.
La prima neve dell’inverno ha fatto la sua comparsa sulle valli bergamasche nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio. Dopo le 16, una leggera nevicata ha iniziato a imbiancare i rilievi, dando il via a una fase di tempo instabile destinata a proseguire anche nelle giornate di sabato e domenica, con precipitazioni deboli ma diffuse e, a tratti, nevischio.
Previsioni meteo per il fine settimana. Video di www.bergamotv.it
Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, la giornata di venerdì segna l’inizio di un periodo caratterizzato dall’afflusso di correnti umide di origine atlantica e dal passaggio di due impulsi perturbati. Nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno l’intero territorio regionale, con neve fino a quote collinari su Alpi e Prealpi.
Sabato neve oltre i 600-800 metri
Anche le prime ore di sabato 24 saranno accompagnate da piogge e nevicate, seguite da un temporaneo miglioramento e da una finestra asciutta tra mattina e pomeriggio. In serata è però atteso un nuovo peggioramento, con precipitazioni diffuse e neve oltre i 600-800 metri. Domenica 25 precipitazioni presenti per gran parte della giornata su Alpi e Prealpi, con neve dai 500-700 metri; in pianura fenomeni sparsi e qualche schiarita. Lunedì 26 è previsto un miglioramento, ma da martedì torneranno piogge e nevicate. Temperature stazionarie o in lieve aumento.
E ogni fiocco, ricorda Arpa, racconta una storia: «Di temperatura e umidità», spiega il meteorologo Matteo Zanetti. A seconda delle condizioni, la neve può essere leggera e polverosa o bagnata e pesante. Esiste anche il graupel, la «neve tonda». E una certezza resta: non esistono due fiocchi di neve identici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA