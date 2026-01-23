Prima neve sulle valli bergamasche: fiocchi deboli ma costanti nel weekend - Video

La prima neve dell’inverno ha fatto la sua comparsa sulle valli bergamasche nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio . Dopo le 16, una leggera nevicata ha iniziato a imbiancare i rilievi, dando il via a una fase di tempo instabile destinata a proseguire anche nelle giornate di sabato e domenica, con precipitazioni deboli ma diffuse e, a tratti, nevischio.

Sabato neve oltre i 600-800 metri

Anche le prime ore di sabato 24 saranno accompagnate da piogge e nevicate, seguite da un temporaneo miglioramento e da una finestra asciutta tra mattina e pomeriggio. In serata è però atteso un nuovo peggioramento, con precipitazioni diffuse e neve oltre i 600-800 metri. Domenica 25 precipitazioni presenti per gran parte della giornata su Alpi e Prealpi, con neve dai 500-700 metri; in pianura fenomeni sparsi e qualche schiarita. Lunedì 26 è previsto un miglioramento, ma da martedì torneranno piogge e nevicate. Temperature stazionarie o in lieve aumento.