Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 23 Gennaio 2026

Prima neve sulle valli bergamasche: fiocchi deboli ma costanti nel weekend - Video

METEO. Dopo le 16 primi fiocchi di neve sulle nostre montagne e nel weekend anche sopra i 600-800 metri.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Foppolo innevata nelle webcam delle 16 di venerdì 23 gennaio
Foppolo innevata nelle webcam delle 16 di venerdì 23 gennaio

La prima neve dell’inverno ha fatto la sua comparsa sulle valli bergamasche nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio. Dopo le 16, una leggera nevicata ha iniziato a imbiancare i rilievi, dando il via a una fase di tempo instabile destinata a proseguire anche nelle giornate di sabato e domenica, con precipitazioni deboli ma diffuse e, a tratti, nevischio.

Previsioni meteo per il fine settimana. Video di www.bergamotv.it

Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, la giornata di venerdì segna l’inizio di un periodo caratterizzato dall’afflusso di correnti umide di origine atlantica e dal passaggio di due impulsi perturbati. Nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno l’intero territorio regionale, con neve fino a quote collinari su Alpi e Prealpi.

Sabato neve oltre i 600-800 metri

Anche le prime ore di sabato 24 saranno accompagnate da piogge e nevicate, seguite da un temporaneo miglioramento e da una finestra asciutta tra mattina e pomeriggio. In serata è però atteso un nuovo peggioramento, con precipitazioni diffuse e neve oltre i 600-800 metri. Domenica 25 precipitazioni presenti per gran parte della giornata su Alpi e Prealpi, con neve dai 500-700 metri; in pianura fenomeni sparsi e qualche schiarita. Lunedì 26 è previsto un miglioramento, ma da martedì torneranno piogge e nevicate. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Foppolo
Foppolo

E ogni fiocco, ricorda Arpa, racconta una storia: «Di temperatura e umidità», spiega il meteorologo Matteo Zanetti. A seconda delle condizioni, la neve può essere leggera e polverosa o bagnata e pesante. Esiste anche il graupel, la «neve tonda». E una certezza resta: non esistono due fiocchi di neve identici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foppolo
Bollettini meteo
Cambiamenti climatici
Ambiente
natura
Meteo
Previsioni
Matteo Zanetti
arpa lombardia