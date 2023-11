Raffiche di vento sulle Orobie, a 119 all’ora a Oltre il Colle. Giù le temperature

Le previsioni dei giorni scorsi lasciavano spazio a pochi dubbi circa la situazione meteo per questo fine settimana. Il bollettino emesso da Arpa Lombardia delineava infatti un rinforzo dei venti già dalla giornata di venerdì, fenomeni che non hanno però risparmiato neppure quella di sabato.

Le stazioni del Centro meteo lombardo (sono una sessantina quelle presenti sul territorio regionale) forniscono molti dati in tempo reale, come quelli termici oppure l’intensità e la direzione con cui il vento spazza le zone montane dove queste sono installate. Nella nostra provincia la giornata di venerdì ha visto registrare la punta massima di velocità di 119 chilometri all’ora a Capanna 2000 (sul territorio di Oltre il Colle) senza però sottovalutare gli 87 al rifugio Curò e gli 82 al Passo San Marco. La città, così come i paesi più a sud, hanno invece subìto un’azione marginale, con velocità non superiori ai 13/15 chilometri all’ora.

Sabato vento soprattutto in pianura

Nella giornata di sabato l’azione del vento ha avuto un andamento diametralmente opposto, con un’intensificazione nelle zone di pianura (dove ha segnato punte di 45/48 chilometri l’ora) e un leggero calo alle quote superiori; Curò 74, Capanna 2000 e Passo San Marco 66 (a livello lombardo risulta però impressionante il valore di 184 chilometri l’ora registrato ai 2.798 metri di Livigno Carosello 3000, sul territorio di Sondrio). Anche sotto l’aspetto termico queste due giornate sono state completamente diverse perché l’azione iniziale del vento di caduta dalle Alpi (il classico favonio) ha lasciato in dote valori superiori allo zero nella serata di venerdì (tra i due ed i tre gradi al Passo San Marco, Capanna 2000 e rifugio Curò).

Nelle ore notturne, però, il brusco calo con i termometri delle tre stazioni che sono precipitati a circa -8 gradi; - 4 al rifugio Campèl (sopra Lizzola), -2,6 a Colere e Zambla Alta e -9,2 in località Montagnina, nella zona del Monte Farno (qui la temperatura risente della collocazione della strumentazione in una dolina, aspetto geomorfologico che consente di raggiungere temperature negative record).

Le previsioni per i prossimi giorni