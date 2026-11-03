Ricostruì la storia del «Lady Irene», Oltre il Colle piange Maurizio

Oltre il Colle piange la scomparsa di Massimo Maurizio, noto a tutti come «Pandeghet», storico e ricercatore, spentosi all’età di 75 anni nella sua casa di Carnate per un malore improvviso. Nativo di Oltre il Colle, si era trasferito ad Arcore coi genitori da bambino, mantenendo però un legame con la sua terra d’origine, dove tornava spesso nella casa di famiglia.

Il legame con Oltre il Colle

«In qualsiasi posto andasse diceva che Oltre il Colle era la sua casa – ricorda la moglie Franca Picelli –. Le ricerche erano il suo pane: passava le vacanze negli archivi del Comune e della parrocchia alla ricerca delle storie legate alle sue origini».

«Le ricerche erano il suo pane: passava le vacanze negli archivi del Comune e della parrocchia» Maurizio, che ha lavorato nel settore dei viaggi (con diverse occupazioni), ha saputo coltivare tante passioni: gli scacchi, l’astronomia e la musica, con il sostegno alla banda locale e la fondazione di quella di Carnate.

La ricostruzione del disastro dell’aereo «Lady Irene»

La sua avventura più grande resta la ricostruzione del disastro del «Lady Irene», l’aereo B24 schiantatosi sul monte Menna il 4 ottobre 1944.

«Il suo cruccio era non essere riuscito a trovare gli ultimi due caduti italiani» Insieme alla moglie è risalito ai nomi di 11 delle 13 vittime del disastro. «Il suo cruccio era non essere riuscito a trovare gli ultimi due caduti italiani: raccoglierò io la sua testimonianza e continuerò a cercarli», promette la moglie.

I funerali