Rischio valanghe grado 4 sulle Orobie. «Così alto accade molto raramente»

Il bollettino valanghe della Regione Lombardia (aggiornato a ieri in via straordinaria, oggi alle 13 il prossimo), dà sulle Orobie ancora un grado 4 (forte) in una scala esponenziale da uno a cinque. «In tre giorni sono caduti mediamente un metro di neve sulle Orobie – spiega il nivologo, consulente per la Provincia, Federico Rota –. Neve che non si è ancora assestata, ed è soffice. E, almeno finora, non ci sono stati grossi distacchi. In termine tecnico non vi è stata una bonifica».