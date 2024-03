«Sacra Spina, segno di speranza»: fuochi e luci accendono la festa

«La Sacra Spina è un segno silenzioso di un amore incredibile, quello di Dio. Ma rappresenta anche le spine che ciascuno di noi porta dentro di sé. E allo stesso tempo è un grande segno di speranza». Don Gianluca Salvi, prevosto di San Giovanni Bianco, parla della reliquia che in questi giorni è al centro della comunità di San Giovanni Bianco e della Valle Brembana. Dopo una settimana di preghiera, domani e domenica le celebrazioni solenni e la grande festa per celebrare la Spina custodita in paese dal 1495. Per il parroco, a San Giovanni Bianco dallo scorso autunno, la festa assume anche un significato particolare.