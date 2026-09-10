San Giovanni Bianco, frana sulla strada per Monterosso e Cornalita

Una frana, verificatasi verso mezzogiorno del 10 settembre, ha interrotto fino alle 17 la viabilità sulla strada comunale che collega San Giovanni Bianco con la frazioni di Monterosso e Cornalita. Dal versante a monte, poco oltre il secondo tornante, prima di arrivare a Monterosso (dove ha sede Abf di Regione Lombardia), sono franati alcuni massi.