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Cronaca / Valle Brembana Giovedì 10 Settembre 2026

San Giovanni Bianco, frana sulla strada per Monterosso e Cornalita

I CONTROLLI. Alcuni massi sono caduti dal versante poco dopo mezzogiorno del 10 settembre. Sul posto polizia locale, tecnici comunali e la sindaca Enrica Bonzi.

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Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore

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San Giovanni Bianco, frana sulla strada per Monterosso e Cornalita
San Giovanni Bianco, frana sulla strada per Monterosso e Cornalita

San Giovanni Bianco

Una frana, verificatasi verso mezzogiorno del 10 settembre, ha interrotto fino alle 17 la viabilità sulla strada comunale che collega San Giovanni Bianco con la frazioni di Monterosso e Cornalita. Dal versante a monte, poco oltre il secondo tornante, prima di arrivare a Monterosso (dove ha sede Abf di Regione Lombardia), sono franati alcuni massi.

San Giovanni Bianco, frana sulla strada per Monterosso e Cornalita
San Giovanni Bianco, frana sulla strada per Monterosso e Cornalita

Sul posto la polizia locale e i tecnici del Comune, insieme alla sindaca Enrica Bonzi. Un’impresa locale ha provveduto a una prima bonifica e al taglio delle piante: alle 17 la strada è stata riaperta completamente.

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