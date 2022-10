San Pellegrino, le terme si vestono d’autunno. Parata di influencer per il galà promozionale - Foto

Influencer, cantanti, modelle e personaggi dello spettacolo. La campagna promozionale di QC Terme per l’autunno e l’inverno passa anche da qui. Il casinò di San Pellegrino martedì sera 11 ottobre ha ospitato il galà del gruppo Quadrio Curzio, gestore delle terme, con una parata di “vip” del web. In un casinò ancora più bello, vestito di luci, colori, effetti speciali, trasformato per una sera in un bosco incantato. Merito dell’artista Lorenzo Pietrantoni , illustratore e art director poliedrico e delle sue installazioni di design aventi come filo conduttore il tempo. Si potranno in parte ammirare anche durante i prossimi mesi, nelle dieci spa del gruppo, l’ultima aperta in ordine temporale a New York lo scorso marzo.