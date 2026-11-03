Sant’Omobono Terme, incendio in un’abitazione: 80enne salvata dai vicini - Foto

Incendio in un’abitazione a Sant’Omobono Terme nella mattinata di martedì 3 novembre. Le fiamme sono divampate in una casa di via Alpini, in un’antica contrada poco prima della via alle Fonti. Una donna di circa 80 anni è rimasta leggermente ustionata ed è stata tratta in salvo dai vicini, che, dopo aver notato il fumo, sono intervenuti per aiutarla e hanno dato l’allarme.