Sant’Omobono Terme, incendio in un’abitazione: 80enne salvata dai vicini - Foto
L’INCENDIO. Le fiamme sono divampate nella mattinata di martedì 3 novembre in via Alpini in un’antica contrada del paese della Valle Imagna. La donna ha riportato lievi ustioni. Danni anche alle abitazioni vicine.Lettura meno di un minuto.
Sant’Omobono Terme
Incendio in un’abitazione a Sant’Omobono Terme nella mattinata di martedì 3 novembre. Le fiamme sono divampate in una casa di via Alpini, in un’antica contrada poco prima della via alle Fonti. Una donna di circa 80 anni è rimasta leggermente ustionata ed è stata tratta in salvo dai vicini, che, dopo aver notato il fumo, sono intervenuti per aiutarla e hanno dato l’allarme.
L’anziana, molto spaventata, ha riportato lievi ustioni.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Zogno e di Bergamo con quattro squadre, la Croce Rossa di Sant’Omobono, la Polizia locale e i Carabinieri. Presente anche il sindaco Sauro Ivo Manzoni. L’incendio ha provocato danni anche alle abitazioni vicine. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.
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