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Cronaca / Valle Brembana Martedì 03 Novembre 2026

Sant’Omobono Terme, incendio in un’abitazione: 80enne salvata dai vicini - Foto

L’INCENDIO. Le fiamme sono divampate nella mattinata di martedì 3 novembre in via Alpini in un’antica contrada del paese della Valle Imagna. La donna ha riportato lievi ustioni. Danni anche alle abitazioni vicine.

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Redazione Web
Redazione Web
Remo Traina
Remo Traina

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Sant’Omobono Terme, incendio in un’abitazione: 80enne salvata dai vicini - Foto
Il fumo che esce da una casa in via Alpini a Sant’Omobono Terme: in salvo una donna di circa 80 anni

Sant’Omobono Terme

Incendio in un’abitazione a Sant’Omobono Terme nella mattinata di martedì 3 novembre. Le fiamme sono divampate in una casa di via Alpini, in un’antica contrada poco prima della via alle Fonti. Una donna di circa 80 anni è rimasta leggermente ustionata ed è stata tratta in salvo dai vicini, che, dopo aver notato il fumo, sono intervenuti per aiutarla e hanno dato l’allarme.

Sant’Omobono Terme, incendio in un’abitazione: 80enne salvata dai vicini - Foto
I Vigili del fuoco in azione a Sant’Omobono
Sant’Omobono Terme, incendio in un’abitazione: 80enne salvata dai vicini - Foto
Soccorsa una donna di circa 80 anni

L’anziana, molto spaventata, ha riportato lievi ustioni.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Zogno e di Bergamo con quattro squadre, la Croce Rossa di Sant’Omobono, la Polizia locale e i Carabinieri. Presente anche il sindaco Sauro Ivo Manzoni. L’incendio ha provocato danni anche alle abitazioni vicine. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

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