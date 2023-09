Sbaglia sentiero e scivola per 20 metri: salvato 56enne sul monte Arera

Due interventi quasi in contemporanea oggi, domenica 10 settembre 2023, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Poco prima delle 10 la centrale di Soreu delle Alpi ha attivato i soccorsi per un uomo di 56 anni che aveva sbagliato sentiero ed era scivolato per una ventina di metri nella zona del Monte Arera, comune di Oltre Il Colle, a circa 1.600 metri di quota.