Schiacciato da un albero, 52enne soccorso a Isola di Fondra

Intervento mercoledì sera 27 luglio a Isola di Fondra per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Le squadre sono state allertate poco prima delle 20 per un uomo di 52 anni che si era infortunato mentre stava tagliando della legna: era rimasto schiacciato da un albero contro la roccia.

La centrale ha attivato le squadre del Soccorso alpino, undici i tecnici impegnati, che hanno subito raggiunto il luogo dove c’era l’infortunato. Da Sondrio è decollato l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato valutato per la parte sanitaria, immobilizzato e trasportato per una trentina di metri, fino al punto in cui poteva essere caricato con il verricello sull’elicottero per il trasporto in ospedale.