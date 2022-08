Schianto in moto a San Giovanni Bianco: grave un ragazzo di 19 anni

Un motociclista di 19 anni di San Giovanni Bianco è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto proprio nel paese brembano all’altezza del distributore della Tamoil . Lo schianto tra la moto, una Ktm, e un’auto guidata da un 27enne, una Bmw blu, è avvenuto in via Piazzalunga intorno alle 17 di mercoledì 17 agosto.