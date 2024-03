Scivola per 200 metri, alpinista ferita sull’Arera: soccorsa in elicottero, è fuori pericolo

Per cause in corso d’accertamento sarebbe scivolata per circa 200 metri fermandosi circa 100 metri sopra il rifugio Capanna 2000. Sono intervenuti l’elisoccorso, il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. La donna, che in quel momento era con un compagno d’escursione, è stata recuperata e portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con l’elisoccorso in codice rosso. Nel pomeriggio una buona notizia: la donna non sarebbe infatti in pericolo di vita.