Scivola per 50 metri nel bosco, soccorso con l’elicottero a Gerosa

Uomo di 52 anni, di Zogno, mercoledì 6 settembre è rimasto ferito dopo una caduta in un bosco a Gerosa di Val Brembilla. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 16,30 l’uomo era in compagnia del fratello e stava utilizzando un soffiatore per pulire il prato nei pressi di un capanno, quando è scivolato per una cinquantina di metri andando a sbattere contro gli alberi. Il fratello lo ha soccorso e ha lanciato l’allarme. Sul posto le squadre territoriali del Soccorso alpino con la Stazione Valle Imagna, i vigili del fuoco di Zogno, l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri della compagnia di Zogno. La posizione è stata individuata dall’elicottero, che ha imbarcato una squadra e l’ha portata sul posto. L’uomo è stato valutato sotto l’aspetto sanitario, imbarellato e insieme ai vigili del fuoco trasportato fino a un grande prato dove l’elicottero del 118 lo ha caricato con il verricello. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per gli accertamenti e le cure del caso.