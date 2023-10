Scivola in un canalone, ricerche e soccorsi a Moio de’ Calvi: recuperato in elicottero

L’allarme è scattato intorno alle 21 di lunedì: un uomo di 75 anni stava facendo una passeggiata su un sentiero, quando è scivolato in un canalone. Una caduta di circa 10 metri senza alcuna possibilità di uscita in autonomia.

I familiari, non vedendolo rientrare la sera, hanno chiesto aiuto. In prima battuta, alcuni suoi amici hanno cominciato a cercarlo e a un certo punto lo hanno sentito gridare. Aveva perso l’orientamento ed era bloccato in un punto di difficile accesso, con cespugli e alberi caduti. Gli amici hanno chiesto aiuto.