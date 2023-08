Scivola nel fiume, 57enne annega a San Pellegrino

Può essere scivolato nel fiume, mentre si stava rinfrescando sul greto del Brembo. Potrebbe essere stato anche un malore la causa della morte di un uomo, annegato nel fiume, a San Pellegrino. A segnalare il corpo senza vita di un 57enne, all’altezza di via Moro, un passante che ha visto l’uomo in acqua e lo ha soccorso: per lui non c’era però già più nulla da fare.