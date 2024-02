Scivolano in un canalone, recuperati due ragazzi a Roncobello

Intervento domenica pomeriggio per i tecnici della VI Orobica del Soccorso alpino della Stazione della Valle Brembana. Sono stati attivati intorno alle 16.30 per due ragazzi incrodati nella zona di Mezzeno, nel comune di Roncobello.

Sono partite le squadre, con 8 tecnici impegnati, che hanno percorso tre itinerari per arrivare presso le coordinate geografiche indicate. I due ragazzi sono stati trovati in un canale, situato in una zona molto ostile e con parecchia neve.