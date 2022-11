Val Brembilla, scontro frontale tra due auto: cinque feriti

Incidente domenica mattina a Val Brembilla: due auto si sono scontrate frontalmente e cinque persone sono rimaste ferite. L’allarme è scattato verso le 6,30 sulla provinciale, nei pressi dello svincolo di via Corna. Per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate una Renault Clio che stava salendo lungo la strada con a bordo due giovani di 22 e 24 anni, e una Fiat Punto che scendeva con a bordo una donna di 55 anni, un uomo di 59 e una donna di 60 anni.