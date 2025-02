Seggiovie a Carisole, cerchiamo un gestore già per l’estate»

Cercasi gestore (possibilmente pluriennale) per le seggiovie della Val Carisole. L’avviso per raccogliere manifestazioni di interesse è del Comune di Carona, proprietario degli impianti dal luglio 2024, e scadrà il prossimo 17 marzo.

Fino ad aprile le seggiovie saranno in gestione della Belmont-Foppolo di Giacomo Martignon (proprietario degli impianti di risalita a Foppolo) affidate direttamente dal Comune di Carona lo scorso novembre.

«Ma già per l’estate vorremmo aver riaffidato gli impianti - dice il sindaco di Carona, Aldo Ruffini -. Per questo ci siamo mossi prima. Entro metà marzo raccoglieremo le manifestazioni di interesse. Starà poi al Comune scegliere quella che rispecchierà i punti dell’avviso, proponendo anche uno sviluppo del comprensorio. La proposta scelta sarà la successiva base per il bando di gestione a cui potranno partecipare tutti, anche con soluzioni migliorative. Per giugno vorremmo però avere assegnata la gestione, così da far ripartire la seggiovia Alpe Soliva (che porta in Val Carisole dal paese) già dall’estate.

Revisioni impianti a carico del privato

Nella manifestazione di interesse sono presenti alcune indicazioni di quello che conterrà il bando vero e proprio di gestione. Per il futuro gestore ci sarà l’obbligo di manutenzione ordinaria ma anche straordinaria degli impianti, quindi delle revisioni, l’obbligo di accordi con la «Montecarisole», società proprietaria di alcune aree sciabili, e poi l’obbligo di uno skipass unico con il gestore degli impianti di risalita di Foppolo, così da creare un comprensorio unico.

Chi prenderà in gestione le seggiovie di Carisole dovrà, peraltro, versare al Comune circa 400mila euro, soldi impiegati dall’ente pubblico la scorsa estate proprio per la messa in funzione degli impianti di risalita (dopo alcuni anni di stop), in particolare per la revisione generale della seggiovia quadriposto Valgussera.

Alpe soliva da sostituire

«L’Alpe Soliva (arroccamento da Carona, ndr) - dice il sindaco Ruffini - potrà girare in proroga anche fino al 2027, poi dovrà essere sostituita. Come Amministrazione comunale ci stiamo già muovendo per capire se ci sono fondi regionali così da poter compartecipare, eventualmente, alle spese del privato per la nuova seggiovia». L’altro impianto che presto (nel 2026) avrà bisogno di revisione generale (quindi con relativi costi) sarà la Conca Nevosa.