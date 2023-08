Sfida tra cani da pastore, lo scettro va a Cazzano - Il video

Un «Lampo» nel radunare la mandria di bovine. Lampo è è il nome del cane maschio di dieci anni che domenica pomeriggio, ai 1.700 metri dei Piani dell’Avaro di Cusio, ha vinto la gara per cani da pastore per bovini. Arrivato all’edizione numero 22 e organizzato dall’«Associazione Vivi la montagna» alla memoria di Gianrenato Bianchi di Piazzatorre, il campionato vuole essere un omaggio alla vita di sacrificio degli alpeggiatori. Teatro della singolare sfida, diventata la più importante del genere nel nord Italia, proprio l’alpeggio dei Piani dell’Avaro con la mandria messa a disposizione dai fratelli Patrik ed Erik Giupponi di San Pellegrino.

97 concorrenti

Sul podio la Val Seriana

Prima la prova per i cani maschi, poi le femmine. Infine spareggi e proclamazione del vincitore. Lo scettro (lo scorso anno vinto da Igino Carrara di Aviatico e il suo cane Ciarly), è andato in questa edizione ancora alla Val Seriana, grazie appunto a Lampo guidato da Patric Noris di Cazzano Sant’Andrea, portato in trionfo dagli amici. Secondo gradino del podio per Michele Dedei di Tellio (Sondrio), quindi al terzo posto Albino Ruggeri di Paspardo (Brescia) e quarto per Patrik Giupponi di San Pellegrino.