Si allarga la strada provinciale tra Branzi e Foppolo. Stop per 5 giorni a «fasce orarie»

Cinque giorni di stop (a fasce orarie), causa lavori in corso, lungo la strada provinciale che collega Branzi con Valleve e Foppolo. Dal 4 al 6 ottobre, poi il 9 e 10 ottobre, per circa 200 metri in territorio di Branzi.

Un cantiere tormentato

Si tratta di uno dei cantiere stradali più travagliati degli ultimi anni della nostra provincia, anche perché realizzato in un punto particolarmente difficile, a strapiombo sulla roccia. È il tratto di strada provinciale che dal bivio Branzi-Carona porta poi a Valleve e Foppolo, da tempo oggetto di interventi di ampliamento della carreggiata, in particolare con la rimozione della parete di roccia a monte. Un cantiere, però, tormentatissimo, più volte avviato (era addirittura il 2007), poi sospeso per motivi vari anche di contenziosi con le imprese che si aggiudicavano via via l’appalto.

Due milioni di euro la spesa, di fatto spalmata poi su diversi lotti, appalti e imprese. Con tempi di realizzazione che si sono rivelati più lunghi rispetto quelli dei già tormentati tempi delle varianti in galleria della Valle Brembana. Ora il cantiere comunque procede, seppure con modifiche in corso d’opera e imprevisti. Come quello delle ultime settimane. «Pensavamo che un muro di valle potesse essere conservato - spiega Matteo Centurelli, del settore Viabilità della Provincia - invece dovrà essere demolito e ricostruito. Trattandosi di un tratto a strapiombo con le movimentazioni di un escavatore, resta il pericolo per il tratto di strada sottostante. Da qui la chiusura a fascere orarie per lavorare in sicurezza».

Strada chiusa: le info

La strada sarà chiusa da oggi a venerdì, e dal 9 al 10 ottobre, dalle 8 alle 10,30, dalle 10,40 alle 13, dalle 14,30 alle 15,20, dalle 15,30 alle 16,20 e dalle 16,30 alle 17,20. Si sta lavorando (per un importo di 600 mila euro circa) all’’allargamento di circa cento metri di strada dove c’erano dei new jersey provvisori, in attesa appunto del cantiere.