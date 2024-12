Si «spara» ma non basta: per sciare in montagna occhi puntati sul prossimo weekend

Piazzatorre, aperti rifugio e seggiovia

«Arriveremo probabilmente ad avere neve sufficiente giovedì o venerdì, ma poi dovremo avere il tempo materiale per “smucchiarla” sulle piste»

Si lavora anche a Foppolo-Carona, con la previsione di apertura (non ancora confermata) per il 7 dicembre delle piste Quarta Baita e Canalino a Foppolo. «Si sta producendo neve – dice il direttore della stazione, Marco Calvetti –, ma temperature e vento non ci hanno aiutato. Arriveremo probabilmente ad avere neve sufficiente giovedì o venerdì, ma poi dovremo avere il tempo materiale per “smucchiarla” sulle piste». Intanto sabato e ieri ha aperto il campo scuola della scuola Sci90, in località Foppelle. Condizioni meteo difficili per produrre anche in alta Val Seriana e in Val di Scalve. «Il rialzo delle temperature – spiega Alessandro Testa, degli Spiazzi di Gromo – non ci ha consentito di sparare altra neve. Attendiamo metà settimana con l’auspicio di aprire per il 7 dicembre».