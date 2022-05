S’inaugura il ponte tibetano ma per salirci c’è da attendere

Dopo quasi un anno, ci siamo: è finalmente pronto il ponte tibetano destinato a diventare una delle attrazioni turistiche di Dossena e dell’intera Valle Brembana . L’opera, a cui è stato dato il nome di «Ponte nel sole» e i cui lavori erano iniziati a giugno 2021, è terminata e sarà inaugurata proprio oggi, sabato 14 maggio, insieme al parco minerario realizzato riqualificando l’area del complesso in località Paglio. L’inaugurazione sarà un momento istituzionale (e aperto solo su invito e ai residenti di Dossena) a cui parteciperanno, tra gli altri, anche gli assessori regionali a Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Terzi, e al Turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni. La data di apertura al pubblico, invece, non è ancora stata fissata, quindi il ponte resterà chiuso anche dopo l’inaugurazione di oggi e non sarà per ora utilizzabile in alcun modo. La data verrà comunicata prossimamente dall’amministrazione comunale attraverso i propri canali sociale e di comunicazione.