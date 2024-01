Slavina nella zona del Passo San Simone, controlli con elicottero e Soccorso alpino

Elisoccorso e squadre del Soccorso alpino sono entrate in azione nella mattinata di sabato 6 gennaio dopo la segnalazione di una slavina nella zona del Passo San Simone, in Alta Val Brembana. A dare l’allarme verso le 11 sono stati scialpinisti e ciaspolatori che si trovavano in zona e hanno visto staccarsi sul versante della valle di Mezzoldo una slavina, con un fronte di circa 70 metri per 40. Sono arrivati sul posto tre tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, VI Delegazione Orobica e l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; presente anche una unità cinofila del Cnsas. Pronti a partire in piazzola a San Giovanni Bianco altri due tecnici, per eventuale supporto alle operazioni. L’area è stata interamente bonificata - utilizzando anche l’Artva, l’apparecchio per la ricerca di persone travolte - ed è stato accertato che non c’erano persone coinvolte. Le squadre hanno concluso l’intervento verso le 14 e sono rientrate nel pomeriggio.