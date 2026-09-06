Taleggio, cade con la moto e precipita per 10 metri: uomo gravissimo agli Orridi - Foto
L’INCIDENTE. Sulla strada degli Orridi di Taleggio: un motociclista è precipitato per 8-10 metri. In corso i soccorsi con elicottero e Soccorso alpino. L’uomo è in gravi condizioni.Lettura meno di un minuto.
Taleggio
Grave incidente nel pomeriggio di domenica 6 settembre lungo la strada provinciale 25 a Taleggio. Un motociclista è rimasto coinvolto in una caduta avvenuta nella zona degli Orridi di Taleggio. Secondo le prime informazioni, dopo l’incidente la persona sarebbe precipitata per circa 8-10 metri. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso: l’uomo è in gravi condizioni.
Elisoccorso e Soccorso alpino a Taleggio
L’allarme è scattato poco dopo le 16. Il motociclista era in sella alla sua Ktm Duke quando ha perso il controllo della due ruote, è uscito fuori strada ed è precipitato.
Sul posto sono stati inviati l’elisoccorso di Bergamo, un mezzo di soccorso avanzato, un’ambulanza della Croce Rossa e le squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della Valle Brembana.
Allertati anche il 112 di Zogno e il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo. Le condizioni della persona coinvolta e la dinamica precisa dell’incidente sono in fase di accertamento.
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