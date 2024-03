La scorta di neve delle ultime settimane sulle Orobie, oltre i 1.300 metri, consentirà a diverse stazioni sciistiche di prolungare la stagione. Chiusura che, di fatto, per la maggior parte era programmata subito dopo Pasquetta. Anzi, per molte, in carenza di nuove nevicate sarebbe stata a rischio anche la continuazione fino ad aprile.